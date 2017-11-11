Олимпийская сборная России забросила США пять шайб

В матче Кубка Германии олимпийская сборная России одолела США – 5:2. У россиян по голу записали на свой счет Альберт Яруллин, Михаил Науменков, Максим Карпов, Илья Михеев и Виктор Тихонов. Подопечные Олега Браташа одержали вторую победу на турнире и вышли в лидеры таблицы.
Трофей россияне разыграют в очном поединке со Словакией, обыгравшей Германию (3:0). Встреча состоится 12 ноября.
Кубок Германии
Германия – Словакия – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
РОССИЯ (ол.) – США – 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Голы: Аркобелло - 1 (бол., Гундерсон, Коларик), 0:50 - 0:1. Коларик - 1 (бол., Аркобелло), 12:28 - 0:2. Яруллин - 1 (бол., Прохоркин, Кагарлицкий), 33:51 - 1:2. Науменков - 3 (бол., Федоров, Карпов), 35:16 - 2:2. Карпов - 1 (бол., Науменков, Федоров), 37:34 - 3:2. Михеев - 2 (Прохоркин, Кагарлицкий), 57:29 - 4:2. Тихонов - 1 (мен., п.в., Еременко), 59:48 - 5:2.
Вратари: Еременко - Максвелл (59:20).
11 ноября. Аугсбург. Curt-Fenzel-Stadion.
💥Михаил Науменков💥#ХоккейРоссии #RedMachine pic.twitter.com/odiYArAn6v– Хоккей России (@russiahockey) 11 ноября 2017 г.
🔥Максим Карпов🔥 #ХоккейРоссии #RedMachine pic.twitter.com/m72IRfzo5A– Хоккей России (@russiahockey) 11 ноября 2017 г.
💥Илья Михеев💥#ХоккейРоссии #RedMachine pic.twitter.com/vYCjJkfBWV– Хоккей России (@russiahockey) 11 ноября 2017 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Альберт Яруллин
- Михаил Науменков
- Максим Карпов (хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Илья Михеев