Олимпийская сборная России выиграла Кубок Германии

В матче Кубка Германии олимпийская сборная России победила команду Словакии со счетом 4:2. Хет-трик оформил нападающий Алексей Макеев. У словаков отличились Марцел Гашчак и Марек Дялога.

Отметим, что команда Олега Браташа стала победителем турнира, выиграв все матчи.

Кубок Германии

Словакия - РОССИЯ (ол.) - 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Макеев (Хохлачев, Основин), 3:17 - 0:1. Хашчак (Бакош), 24:28 - 1:1. Дялога (бол., Паулович, Криштоф), 25:39 - 2:1. Макеев (Хохлачев, Федоров), 32:22 - 2:2. Макеев (Федоров, Основин), 38:57 - 2:3. Науменков (бол.), 58:29 - 2:4.

Вратари: Чильяк (58:41) - Кошечкин.

Судьи: Копиц, Шрадер.

12 ноября. Аугсбург. Curt-Fenzel-Stadion.