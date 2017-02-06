Олимпийская сборная России тренируется перед Кубком Словакии

Олимпийская сборная России проводит тренировку в Новогорске, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Игроки "Автомобилиста" Артем Гареев и Алексей Василевский не катаются, так как приехали утром. Команда Олега Браташа занимается в следующих сочетаниях:

Белые: Рафиков, Манухов – Лещенко, Красковский, Кадейкин.

Синие: Науменков, Корягин – Косов, Калетник, Шенфельд.

Черные: Юдин, Беляков – Казаков, Рассказов, Михеев.

Красные: Провольнев, Зайцев – Варфаломеев, Основин, Вовченко.

Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре 2015 года. Ее задачей является подготовка ближайшего резерва для национальной команды. Матчи на Кубок Словакии пройдут 10 и 11 февраля в городе Нитра.