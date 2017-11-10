Олимпийская сборная России разгромила Германию

Олимпийская сборная России переиграла Германию со счетом 8:2 в рамках Кубка Германии. В составе россиян дубль оформил Евгений Кетов и по разу отличились Артем Федоров, Константин Окулов, Дмитрий Кагарлицкий, Сергей Шумаков, Михаил Науменков и Илья Михеев.
Таким образом, сборная России возглавила турнирную таблицу.
Хоккей
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Кубок Германии
"Германия" - "Россия - ол" - 2:8 (1:1, 1:4, 0:3)
Голы: Федоров - 1 (Науменков, Ожиганов), 6:52 - 0:1. Питта - 1 (Д. Зайденберг, Кинк), 13:30 - 1:1. Рейдек - 1 (Кинк, Питта), 21:58 - 2:1. Кетов - 1, 31:41 - 2:2. Окулов - 1, 32:43 - 2:3. Кагарлицкий - 1 (бол., Михеев, Карпов), 36:39 - 2:4. Науменков - 2 (бол., Федоров, Карпов), 37:58 - 2:5. Шумаков - 1 (Ожиганов, Каблуков), 51:33 - 2:6. Михеев - 1 (Кагарлицкий), 52:54 - 2:7. Кетов - 2 (Шумаков), 57:04 - 2:8.
Вратари: Эндрас - Кошечкин.
10 ноября. Аугсбург. Curt-Fenzel-Stadion.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Евгений Кетов
- Михаил Науменков
- Дмитрий Кагарлицкий
- Сергей Шумаков
- Илья Михеев
- Константин Окулов
- Артем Федоров