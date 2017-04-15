Олимпийская сборная России разгромила Францию в матче еврочелленджа в Челябинске со счетом 6:0. По два (1+1) очка набрали Андрей Миронов и Максим Шалунов. Напомним, что позавчера команда Олега Браташа уступила французам со счетом 0:1 ОТ.

Еврочеллендж

РОССИЯ – Франция – 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Голы: Миронов – 1 (Телегин), 6:05 – 1:0. Киселевич – 1 (бол., Шалунов), 7:38 – 2:0. Шалунов – 1 (бол., Санников, Киселевич), 13:10 – 3:0. Ничушкин – 1, 24:11 – 4:0. Науменков – 1 (Миронов), 54:21 – 5:0. Коршков – 1 (Ткачев), 55:10 – 6:0.

Вратари: Сорокин – Илонен.

Штраф: 8 – 10.

Судьи: Гусев, Наумов.

15 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им. ЗТР В. К. Белоусова.