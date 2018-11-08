Олимпийская сборная России победила Германию в овертайме

Олимпийская сборная России в товарищеском матче победила Германию в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Артем Земченок.

Товарищеский матч

Германия - Россия" (олимп.) - 3:4 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 0:1)

Голы: Демидов - 2 (мен., Чибисов), 16:08 - 0:1. Пфедерль - 1 (бол., Плахта, Акдаг), 20:53 - 1:1. Юдин - 1 (Прохоркин), 23:50 - 1:2. Пфедерль - 2 (бол., Вольф, Плахта), 28:05 - 2:2. Мауэр - 1, 39:38 - 3:2. Чибисов - 1 (Юдин, Прохоркин), 50:17 - 3:3. Земченок - 1 (Светлаков, Окулов), 60:22 - 3:4.

Вратари: Тройтле - Демченко.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 41 (12+20+8+1) - 39 (9+11+18+1).

Судьи: Копиц, Шукис.

8 ноября. Крефельд. Konig Palast.