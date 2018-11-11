Олимпийская сборная России обыграла Швейцарию и выиграла Кубок Германии

Победителем Кубка Германии стала олимпийская сборная России. В заключительном матче турнира россияне обыграли сборную Швейцарии (4:2).

В составе победителей отличились Даниил Ильин, Артем Земченок, Роман Абросимов и Дмитрий Юдин.

Российская команда выиграла все матчи турнира. Ранее россияне обыграли сборную Германии (4:3 ОТ) и сборную Словакии (2:1).

Кубок Германии

Швейцария - Россия (олимпийская сборная) - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Ильин - 1 (бол., Рафиков, Каюмов), 2:11 - 0:1. Каррер - 1 (бол., Риат, Крайс), 11:54 - 1:1. Берчи - 1 (Крайс), 17:05 - 2:1. Земченок - 2 (Ткачев), 31:16 - 2:2. Абросимов - 1 (бол., Чибисов, Прохоркин), 43:20 - 2:3. Юдин - 2 (бол., Прохоркин, Рафиков), 51:38 - 2:4.

Нереализованный буллит: Окулов (Россия (олимп.)), 14:28 (Вратарь).

Вратари: Сенн (58:26) - Бобков.

Штраф: 41 - 45.

Броски: 20 (9+5+6) - 33 (14+8+11).

Судьи: Бауэр, Шрадер.

11 ноября. Крефельд. Konig Palast.