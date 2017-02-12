Олег Знарок: "За игроками из НХЛ можно следить по видео, но личное общение очень важно"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр против Чехии (4:2) отметил, что аналитический штаб команды играет большую роль для коллектива, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Специалист также подчеркнул, что пока не знает, поедут ли скауты отслеживать выступления потенциальных игроков сборной за океан.

– Есть ли понимание по апрелю? Сбор национальной команды начнется во время финалов конференций. И весь тренерский штаб сборной может быть еще занят в клубах.

– У нас есть в распоряжении тренеры, которые будут свободны. Начнет сбор тот, кому я скажу его начать.

– Насколько можно судить, вы акцентировали внимание на игре в равных составах: переходе из обороны в атаку и игре без шайбы в зоне защиты?

– На неравные составы у нас не было времени. Не наигрывали их. А так – мы готовились к каждому матчу, команды по стилю и тактике очень разные, готовили по ним нарезки и заставляли ребят играть по тому плану, который составлен под конкретного соперника.

– Насколько важную роль играет аналитический штаб в вашей работе?

– Очень большую. Очень короткий у нас турнир. И вчера сразу после матча уже были разосланы по айпадам моменты, которые мы хотели видеть, чтобы подготовиться к следующей игре. Мы просмотрели, провели собрание и были ко всему готовы.

– Штаб этот довольно много статистики собирает, вы ее используете в формировании состава, например?

– Конечно. Много в чем использую.

– Будет ли, как в прошлом году, поездка скаутов сборной за океан?

– Планировали, но пока не ясно. К концу февраля ясность наступит. Посмотрим, какой будет расклад. В том числе – и по участию энхаэловцев в Олимпиаде. Конечно, можно посмотреть за ними и по видео, но личное общение очень важно.

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