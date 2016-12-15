21:42 | ХОККЕЙ — Европа

Олег Знарок: "В третьем периоде сборной России не хватило сил"

0
0
0
1

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что команде не хватило сил в концовке стартового матча Кубка Первого канала против Швеции (1:3), передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Россияне открыли счет в первом периоде, но пропустили во втором, а еще две шайбы пропустили на последних минутах встречи.

- К сожалению, первый матч у нас не сложился, - сказал Знарок. - Неплохой был первый период, где нужно было забивать больше шайб. Во втором периоде мы доминировали, но очень мало бросали по воротам и пропустили глупый гол от конька. Ну а в третьем периоде нам, наверное, сил не хватило.

- Вас не беспокоит физическое состояние? Все такие уставшие?

- Думаю, что да. Шведы сыграли в своем чемпионате 25, по-моему, игр, а мы уже за 40 провели.

- У вас в сборной почти нет тренировок.

- У нас было две тренировки, а нужно было, думаю, вообще только одну проводить. Потому что мы проверили физическое состояние ребят, оно было не очень хорошим. И я это понимаю, ребята в своих клубах ведут борьбу за плей-офф.

Опрос

Как сборная России выступит на Кубке Первого канала-2016?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

боевой конь

да трениришка с игрочишками((

22:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ