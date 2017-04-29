Олег Знарок: "В принципе, определились, кто поедет на чемпионат мира"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Финляндии (0:1) во втором матче Чешских игр посетовал на плохую реализацию. Также специалист отметил, что его штаб уже практически определился с составом, который поедет на чемпионат мира-2017.

– Моменты создаем, – сказал Знарок. – С реализацией пока не очень. В сегодняшнем матче это тоже было. Подготовка идет. Страшного ничего нет.

– Можно ли сказать, что энхаэловцы пока не адаптировались?

– Наверное, так. Потому что еще время не пришло. Поэтому дали им вторую игру. Сначала думали предоставить им отдых, но потом определились, что второй матч тоже дадим.

– Удалений было много.

– Я думаю, что с той стороны тоже было много. Можно было давать и туда.

– В первом матче был Мозякин, сегодня Шипачев. Вы определились уже, кто поедет на чемпионат мира?

– В принципе, мы определились.

"СЭ" вел трансляцию матча Россия - Финляндия