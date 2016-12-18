19:47 | ХОККЕЙ — Европа

Олег Знарок: "Умарку за его слова надо голову оторвать!"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в третьем матче Кубка Первого канала-2016 над Финляндией (4:3) отметил, что нападающему "Салавата Юлаева" и сборной Швеции Линусу Умарку придется несладко в регулярном чемпионате КХЛ после слов о том, что его команда испортила россиянам праздник, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Умарк сказал, что шведы рады, что испортили русским праздник. Что бы вы ему ответили? - вопрос Знарку.

- За такие слова просто голову надо отрывать, - сказал Знарок. - Я думаю, ребята сейчас прочитают, и ему очень несладко придется в чемпионате.

Напомним, что шведы досрочно стали победителями турнира, одержав победы над россиянами (3:1) и финнами (4:2). После воскресной встречи со сборной Чехии (1:4) Умарк заметил: "Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник".

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Присядь

Умарк тоже патриот. Он от злости за надругательство над своим гимном, чуть собственными яйцами не блеванул. Так шта, как смогли - ответили.

21:45

совва

надо не голову отрывать, а на площадке доказывать свою силу.

21:44

SIZ170

сломайте этого глупого викинга....

21:34

Семь ветров

Правильно Знарок сказал, за провокационные высказывания надо наказывать.

21:13

эстонский армеец

В "Салавате.." русские ребята должны заставить его извиниться. Или действительно дать в морду.

21:11

karlikf1

Научи своих игроков голову отрывать на площадке, в конкретно взятой игре, а не переноси сведение счётов на игры КХЛ. Естественно, отрывать образно, хорошей игрой.

20:58

Генерал 123

Когда россияне канадцам испортили праздник в 2008 году, никто нашим голову не собирался отрывать.

20:55

MAYERICK

Деревенский швед с малым количеством мозгов - в оставшейся части чемпионата ему отобьют остаток и поедет никому не нужным дураком в свою деревню............

20:45

vernon s

Не плюй в колодец...

20:39

Доктор Айболит

Голову отрывать не нужно,а надо просто напнуть с КХЛ.Пусть к себе едет уфимская пустышка и там зарабатывает

20:35

armi

lev48 Ты бы лучше разобрал хамство этого викинга. А то этот гаденыш бабки стрижет российские и нагадить России очень желает.

20:28

kuzzi

Правильно сказал - МУЖИИИИК !!!!!

20:28

Александр Макаров

Похоже, Знарку давно нужно "голову оторвать"! Она ему не нужна, он ею не пользуется, разве что ест в неё.

20:27

kaduly

Чего то знарок пытаеться раздуть, ничего криминального в словах шведа нет

20:24

ненавижу_Мойшу_Каца

Умарк без головы.

20:20

lev48

Непонятно,что такого Знарок нашёл в словах Умарка,если решился оторвать ему голову? В Минске на ЧМ14 Знарок вообще жестами показывал шведскому тренеру,что перережет ему гырло.Знарок,вообще-то,в своём уме?Ведь он же является главным тренером одной из ведущих сборных в мире по хоккею.Надо бы следить за своим языком,а то скоро и по фене будет ботать.

20:19

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ