Олег Знарок: "Умарку за его слова надо голову оторвать!"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в третьем матче Кубка Первого канала-2016 над Финляндией (4:3) отметил, что нападающему "Салавата Юлаева" и сборной Швеции Линусу Умарку придется несладко в регулярном чемпионате КХЛ после слов о том, что его команда испортила россиянам праздник, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
- Умарк сказал, что шведы рады, что испортили русским праздник. Что бы вы ему ответили? - вопрос Знарку.
- За такие слова просто голову надо отрывать, - сказал Знарок. - Я думаю, ребята сейчас прочитают, и ему очень несладко придется в чемпионате.
Напомним, что шведы досрочно стали победителями турнира, одержав победы над россиянами (3:1) и финнами (4:2). После воскресной встречи со сборной Чехии (1:4) Умарк заметил: "Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник".
Присядь
Умарк тоже патриот. Он от злости за надругательство над своим гимном, чуть собственными яйцами не блеванул. Так шта, как смогли - ответили.
21:45
совва
надо не голову отрывать, а на площадке доказывать свою силу.
21:44
SIZ170
сломайте этого глупого викинга....
21:34
Семь ветров
Правильно Знарок сказал, за провокационные высказывания надо наказывать.
21:13
эстонский армеец
В "Салавате.." русские ребята должны заставить его извиниться. Или действительно дать в морду.
21:11
karlikf1
Научи своих игроков голову отрывать на площадке, в конкретно взятой игре, а не переноси сведение счётов на игры КХЛ. Естественно, отрывать образно, хорошей игрой.
20:58
Генерал 123
Когда россияне канадцам испортили праздник в 2008 году, никто нашим голову не собирался отрывать.
20:55
MAYERICK
Деревенский швед с малым количеством мозгов - в оставшейся части чемпионата ему отобьют остаток и поедет никому не нужным дураком в свою деревню............
20:45
vernon s
Не плюй в колодец...
20:39
Доктор Айболит
Голову отрывать не нужно,а надо просто напнуть с КХЛ.Пусть к себе едет уфимская пустышка и там зарабатывает
20:35
armi
lev48 Ты бы лучше разобрал хамство этого викинга. А то этот гаденыш бабки стрижет российские и нагадить России очень желает.
20:28
kuzzi
Правильно сказал - МУЖИИИИК !!!!!
20:28
Александр Макаров
Похоже, Знарку давно нужно "голову оторвать"! Она ему не нужна, он ею не пользуется, разве что ест в неё.
20:27
kaduly
Чего то знарок пытаеться раздуть, ничего криминального в словах шведа нет
20:24
ненавижу_Мойшу_Каца
Умарк без головы.
20:20
lev48
Непонятно,что такого Знарок нашёл в словах Умарка,если решился оторвать ему голову? В Минске на ЧМ14 Знарок вообще жестами показывал шведскому тренеру,что перережет ему гырло.Знарок,вообще-то,в своём уме?Ведь он же является главным тренером одной из ведущих сборных в мире по хоккею.Надо бы следить за своим языком,а то скоро и по фене будет ботать.
20:19