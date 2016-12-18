Олег Знарок: "Умарку за его слова надо голову оторвать!"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в третьем матче Кубка Первого канала-2016 над Финляндией (4:3) отметил, что нападающему "Салавата Юлаева" и сборной Швеции Линусу Умарку придется несладко в регулярном чемпионате КХЛ после слов о том, что его команда испортила россиянам праздник, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Умарк сказал, что шведы рады, что испортили русским праздник. Что бы вы ему ответили? - вопрос Знарку.

- За такие слова просто голову надо отрывать, - сказал Знарок. - Я думаю, ребята сейчас прочитают, и ему очень несладко придется в чемпионате.

Напомним, что шведы досрочно стали победителями турнира, одержав победы над россиянами (3:1) и финнами (4:2). После воскресной встречи со сборной Чехии (1:4) Умарк заметил: "Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник".