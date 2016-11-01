Олег Знарок: "Сыграют ли Ковальчук, Мозякин и Дацюк на Кубке Первого канала? Посмотрим"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после тренировки команды в Новогорске в рамках подготовки к Кубку "Карьяла" подчеркнул, что нападающие Илья Ковальчук, Сергей Мозякин и Павел Дацюк могут выступить на домашнем этапе Евротура – Кубке Первого канала. По словам Знарка, также на этот турнир будут вызваны молодые хоккеисты, которые проявят себя на Кубке "Карьяла", передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– На домашнем этапе Евротура сыграют Ковальчук, Мозякин и Дацюк?

– Посмотрим. Мы пригласим более опытных ребят и тех молодых игроков, которые хорошо проявят себя сейчас.

– А если собирали боевой состав на нынешний этап Евротура, то многие из тех, кто сейчас в Новогорске, туда бы попали?

– Провокационный вопрос.

– Будете показывать патриотический фильм команде перед турниром?

– Если вы приедете и покажете, то да. Или хотя бы нам посоветуйте. Вы считаете это неправильным? Канадцы тоже показывают.