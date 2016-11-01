Олег Знарок: "Состав сборной на Кубок "Карьяла" не навеян игрой сборной Северной Америки на Кубке мира"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после тренировки команды в Новогорске в рамках подготовки к Кубку "Карьяла" подчеркнул, что у него не было желания позвать ветеранов на турнир. При этом, по словам Знарка, молодой состав не навеян игрой сборной Северной Америки на Кубке мира, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

- Перед сборной на турнире будет стоять одна задача – побеждать в каждом матче.

- Не было желания позвать нескольких ветеранов?

- Нет, молодые ребята неплохо проявили себя в чемпионате, все играют на ведущих ролях. Надо дать им шанс попробовать себя на этом уровне. Скоростные, боевые ребята. Только бы волнение их не перехлестнуло. Очень интересно будет и им, и нам посмотреть. Было еще несколько игроков, которых не удалось пригласить из-за травм.

- Вы приглашали игроков исходя из возраста – это самая молодая команда в истории?

- Разве они плохо играют в своих клубах и не заслужили шанса?

- Этот состав навеян игрой сборной молодых звезд Северной Америки на Кубке мира?

- Нет. Хотя игра той команды впечатлила.