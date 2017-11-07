Олег Знарок: "Следим за Марковым, а Марченко приехал в КХЛ неподготовленный"

Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии выезда на Кубок "Карьяла" заявил, что команда выступит на домашнем этапе Евротура в более оптимальном составе. Специалист отметил, что у него не очень много времени на оценку готовности игроков к старту турнира в Финляндии.

- Невозможно сразу оценить состояние команды, поскольку прошла только одна тренировка, хорошая и эмоциональная, - заявил Знарок. - По виду все бегут. Надо, чтобы еще больше эмоций было. Еще вчера были игры, так что посмотрим, в каком состоянии кто подошел. Времени у нас на это нет. Надеемся, все будет хорошо.

- На Кубок "Карьяла" вы берете молодежь. Как изменилась стратегия в олимпийский сезон?

- Две сборные, в олимпийской тоже есть кандидаты. Сегодня провели собрание и объяснили, что не можем вести 5-6 звеньев на "Карьялу". На Кубке Германии им предстоят хорошие игры с немцами, словаками и американцами. Мы посмотрим записи с игр и выслушаем доклады тренеров, чтобы на домашний этап собрать еще более оптимальный состав.

- Есть ли незадействованные в нынешней команде кандидаты на Олимпиаду?

- Есть, называть не буду. Смотрим двух защитников, есть в списке и Марков. За Андрюхой следим, пускай вкатится в большие площадки. Марченко не поедет на турниры, потому что приехал неподготовленный. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, сборная России сыграет на Кубке "Карьяла" с Финляндией (9 ноября, начало игры - 19.30 по московскому времени), Швейцарией (11 ноября, 14.30) и Чехией (12 ноября, 14.30). Турнир пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября.