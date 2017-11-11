Олег Знарок: "Швейцария превосходила Россию в первых периодах"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что Швейцария (6:2) превосходила россиян в первых периодах матча Кубка "Карьяла". По словам специалиста, швейцарцы были лучше в скорости и движении.

- Швейцарцы чем удивили? - вопрос Знарку.

- Мы знали, как они играют. Они сегодня превосходили нас в первых двух периодах в скорости, по движению. У них чемпионат немножко проще, чем у нас.

- Но у них разрыв в классе команд намного меньше, чемпионат плотнее.

- В любом случае – они начали позже и игр меньше провели. И атмосфера у них менее напряженная. Они были свежее. (Игорь ЕРОНКО)

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