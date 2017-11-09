Олег Знарок: "Широкова увезли на обследование"

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что нападающий Сергей Широков получил травму и отправился на медицинской обследование после матча Кубка "Карьяла" с Финляндией (2:3). Следующим соперником россиян станет Швейцария. Встреча состоится 11 ноября.

– Планируем изменения в составе, – сказал Знарок. – Широкова увезли на обследование. Может быть, вызовем кого-то из олимпийской сборной. (Игорь ЕРОНКО)