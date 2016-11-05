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Олег Знарок: "Шестеркин? Неплохо сыграл"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Швецией в Кубке "Карьяла" (3:2) отметил игру вратаря команды Игоря Шестеркина.

– Две пропущенные шайбы в меньшинстве – причина тоже в отсутствие времени наиграть спецбригады?

– В принципе разбирали игру в меньшинстве, в первом случае позиционная ошибка, во втором – подставление.

– Три удаления подряд в третьем периоде, что случилось?

– Если говорить про судейство, были моменты "50 на 50", но как есть, так есть.

– Игру вратаря Игоря Шестеркина как оцените?

– Неплохо сыграл.

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