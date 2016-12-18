Олег Знарок: "Сборной России не хватает времени на подготовку"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в третьем матче Кубка Первого канала над Финляндией (4:3) отметил, что команде не хватает времени на подготовку к турнирам. По словам специалиста, первый и третий голы финнов в начале периодов являются следствием ошибок россиян.

– Последняя игра. Хорошо, что выиграли, - отметил Знарок.

– С чем связаны ранние первый и третий гол финнов?

– Ошибки, только с этим.

– Показалось, что тройка Ткачева провела турнир бледнее, чем остальные. Согласны ли вы с этим, и если да, то связано ли это с тем, что она не является клубной тройкой?

– Ни в коем случае не хотел бы сейчас по игрокам разговаривать. Мы это все с игроками обсудим. И дадим рекомендации на будущее.

– Клубный принцип формирования троек работает?

– Где-то хорошо, где-то плохо, где-то не очень, это не панацея. Здесь не важно, клубные или не клубные, важно, в какой мы физической форме подошли к турниру. В хорошей ли, есть ли какая-то химия между партнерами – здесь много нюансов. У нас времени на подготовку не хватает просто.

– Замена Шумакова на Кугрышева пошла на пользу?

– Трудно так сказать. Что один сыграл неплохо, что второй. У Шумакова просто микротравма, мы его пожалели. Тем более что они уже завтра вроде бы с "Сибирью" играют в Риге. Очень тяжело. Сегодня играет за сборную, а завтра уже надо играть в клубе.

– Второй раз подряд вы вызываете третьего вратаря. На "Карьяла" был Демченко, здесь Бобков. Почему не дали им шансов?

– Потому что мы сейчас рассчитываем на Сорокина и Шестеркина и проверяем их в международных играх. (Игорь ЕРОНКО)