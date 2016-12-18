Олег Знарок: "Сборная России недовольна вторым местом на Кубке Первого канала"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в третьем матче Кубка Первого канала над Финляндией (4:3) отметил, что команда и тренерский штаб недовольны вторым местом на домашнем этапе хоккейного Евротура. По словам специалиста, выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок.

– С учетом всех проблем, что были, довольны ли вы тем, как провели турнир?

– Как бы мы ни играли, мы заняли второе место – поэтому недовольны. Заняли бы первое – были бы довольны. Здесь от результата все зависит.

– А игрой довольны?

– Моментами – да. Здесь задавали вопрос – почему третий период провалили, почему второй с чехами провалили?, – физическая форма. Какие-то моменты, какие-то взаимодействия были хорошими. И голы красивые забивали. В то же время ошибались очень много, особенно в своей зоне. Но это спорт – без ошибок в нем не бывает. Кто меньше их совершит – тот и выиграл.

– К третьему этапу Евротура все еще больше матчей проведут. Как из этой ситуации выходить?

– Да никак. Выходим и играем. Первый Евротур мы выиграли. Все были довольны, или как?

– Вы играли на этот раз в четверг, пятницу и воскресенье, а не в четверг, субботу и воскресенье. Это помогло или помешало?

– Думаю, что это пошло нам в плюс, если так анализировать. (Игорь ЕРОНКО)