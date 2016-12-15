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Олег Знарок: "Россия доминировала во втором периоде, но мало бросала"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Швеции в стартовом матче Кубка Первого канала (1:3) посетовал на усталость игроков, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Две шайбы, принесшие шведам победу, россияне пропустили на последних минутах третьего периода.

- Почему выбрали Осипова, а не Любушкина?

- Мы хотели его посмотреть. Он неплохо сыграл. Завтра, наверное, будет играть Любушкин.

- Как вам взаимопонимание в звеньях?

- У нас были собраны звенья из клубов, поэтому о взаимопонимании речи не идет. Просто не хватило нам свежести. Повторюсь, мы доминировали во втором периоде, но очень мало бросали. При таком счете это опасно.

- Оцените игру Светлакова и Гаврикова.

- Даже опытные мастера не играют без ошибок. Очень грубых ошибок в их исполнении я не видел. Было неоправданное удаление – единственное что. Но тот же Гавриков забил гол.

- В прошлом году вы тоже начали с поражения от шведов и заняли в итоге четвертое место. Что скажете болельщикам, которые будут проводить параллели?

- Болейте за сборную России. Даже если у нас не будет сил – мы все равно будем отдаваться до конца.

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