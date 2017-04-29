Олег Знарок: "Ребята из НХЛ еще не до конца адаптировались к большим площадкам"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча Евротура против Финляндии (0:1) отметил, что команду подвела реализация моментов. По его словам, ничего страшного в поражении нет, потому что сейчас идет подготовка к чемпионату мира-2017. Кроме того, наставник отметил, что игроки из НХЛ не до конца адаптировались к большим площадкам.

- Моменты создаем, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу, - приводит "Р-Спорт" слова Знарка. - Подготовка к чемпионату мира идет, страшного в поражениях ничего нет. Думаю, ребята из НХЛ еще не до конца адаптировались к большим площадкам, поэтому и дали им сыграть второй матч, хотя сначала хотели им дать отдохнуть. Но еще не прошло достаточно времени.