Олег Знарок: "Просто два удаления ненужных. А так – неплохая игра"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от команды Швеции (3:4 ОТ) в вынесенном матче Чешских игр остался доволен игрой команды. По словам наставника, к чемпионату мира все будет нормально.

– Не сказал бы, что сил не хватило, просто два удаления ненужных, - отметил Знарок. - А так – неплохая игра была с нашей стороны. Идет подготовка к чемпионату мира, так что проанализируем. Все будет нормально.

Меньшинство – если пропустили, значит, не очень. Пока. Но мы наигрываем это. У нас, конечно, проблема со вбрасываниями. Если будем выигрывать их – половину этих ошибок вообще уберем. Если не будем – такие ошибки будут. Приходится обороняться. Связка Мозякин – Ткачев – хорошая.