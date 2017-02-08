Олег Знарок: "Позвать больше игроков из СКА? Такая мысль действительно была"

Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии вынесенного матча Евротура против команды Финляндии заявил, что одной из главных целей на турнире станет просмотр новичков национальной команды. Россия встретится с финнами 9 февраля в Санкт-Петербурге, а после сыграют в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– Не хотели ли вы позвать на матч в Петербурге больше игроков СКА для того, чтобы порадовать местных болельщиков.

– Да, такая мысль действительно была, но мы решили не разрывать игровые связи, – сказал Знарок.

– Какую задачу вы ставите на этот турнир?

– У нас восемь новых игроков в составе, надо в первую очередь посмотреть на них. Ну а в целом главная задача, естественно, победа в каждом матче.

– В команде много новых игроков, удается ли им справиться с нервами?

– Нервничают не только новые молодые игроки, это нормально. Сейчас же настрой у нас боевой и, надеюсь, нам удастся его сохранить.

– Дайте, пожалуйста, игровую характеристику Капризова.

– Я не могу вам сейчас ничего дать, пока что прошла лишь одна тренировка. У меня восемь новичков – нужно оценивать каждого. (Артем РЯБОВОЛ)