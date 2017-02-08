Олег Знарок: "Нужно, чтобы в НХЛ определились - будут они играть на Олимпиаде или нет"

Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии вынесенного матча Евротура против команды Финляндии заявил, что не знает, сыграет ли на турнире голкипер Илья Самсонов, а также отметил, что надеется на скорый ответ НХЛ по поводу участия игроков на Олимпийских играх-2018. Россия встретится с финами 9 февраля в Санкт-Петербурге, а после сыграет в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– В каком состоянии Светлаков?

– Он в хорошем состоянии, – сказал Знарок. – Нужно, чтобы эти игроки получали больше международного опыта. Сами знаете, какая ситуация с Олимпиадой. Чем больше у него будет опыта, тем лучше.

– В марте в НХЛ поедет бригада скаутов. В свете последних новостей о возможном неучастии энхаэловцев в Олимпийских играх – есть ли смысл у этой поездки?

– Давайте потом поговорим. Нам нужно, чтобы в НХЛ уже определились – будут они играть или нет.

– Самсонов сыграет на этом этапе Евротура?

– Пока не готов сказать. У нас есть тренер вратарей, которому я доверяю. (Сергей ЯРЕМЕНКО)