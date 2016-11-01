Олег Знарок: "Ничушкин прибавляет"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после тренировки команды в Новогорске в рамках подготовки к Кубку "Карьяла" подчеркнул, что тренерский штаб вызвал в команду нападающего Анатолия Голышева, потому что знает потенциал хоккеиста. Также Знарок отметил, что форвард Валерий Ничушкин прибавляет, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– Два года назад на Кубок Карьяла вы брали кандидатов в молодежную сборную.

– Такое желание было и сейчас, но Валерий Брагин готовится к молодежному чемпионату. Ему нужно посмотреть этих ребят на турнирах.

– Как оцените состояние Ничушкина?

– Он прибавляет.

– Анатолий Голышев в отличие от прошлого сезона играет не так результативно.

– Я не думаю, что у него что-то пропало. Как был боевым игроком – так и остался. Но у каждого хоккеиста бывают взлеты и падения. Мы знаем его потенциал, поэтому и позвали.