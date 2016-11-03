Олег Знарок: "Не думаю, что игроки сборной уступают по мастерству хоккеистам СКА"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в первом матче Кубка "Карьяла" над Финляндией (5:1) поблагодарил молодых игроков за проявленную самоотдачу. Специалист отметил высокий класс своих подопечных.

– Хорошая игра, ребята справились с заданием, – сказал Знарок. – В принципе ничем меня игра не удивила, разве что по счету только.

– Чем-то похожа эта победа на ту, что была год назад на Кубке Первого канала, когда выиграли 8:1?

– Сейчас совсем другая команда. Приятно работать с молодыми, сам получаешь дополнительную энергию.

– Есть ли трудность перехода от работы в клубе к сборной? Например, та проблема, что эти ребята уступают тем мастерам, с которыми вы работаете в СКА?

– Не думаю, что они уступают, эти ребята ведущие игроки своих клубов, а переключаюсь с одной работы на другую я без проблем.

– Как пришли к идее звена, забившего сегодня три гола?

– Получилось так. Да и вся команда здорово сыграла.

– Почему Харийс Витолиньш остался в Новогорске?

– А кто должен был остаться с командой?

– Петр Ильич Воробьев.

– Он тренирует команду ВХЛ, если вы знаете.