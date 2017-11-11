Олег Знарок: "На Кубке "Карьяла" непонятно судят"

Главный тренер сборной России Олег Знарок посетовал на большое количество удалений в матче Кубка "Карьяла" со Швейцарией (6:2). По словам специалиста, в этой встрече национальная команда допускала нелепые ошибки.
– Тяжелая игра для нас. Очень много ненужных удалений, – начал Знарок. – Полматча провели в меньшинстве. Хорошо, что выиграли. Были у нас нелепые ошибки. После двух шайб подряд сбросили груз, и пошла игра. Но мы надеялись, что это будет с первого периода. Красковский? Неплохо вошел в игру.
– Ничушкин ушел в раздевалку.
– Ему шайба попала в колено. Надо посмотреть, что завтра.
– По эпизоду с удалением Плотникова что скажете?
– Я не видел момента еще.
– Вы согласны, что здесь судят строже, чем в КХЛ?
– Непонятно судят. Я бы так сказал. (Игорь ЕРОНКО)
- КХЛ
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Павел Красковский