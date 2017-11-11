Олег Знарок: "На Кубке "Карьяла" непонятно судят"

Главный тренер сборной России Олег Знарок посетовал на большое количество удалений в матче Кубка "Карьяла" со Швейцарией (6:2). По словам специалиста, в этой встрече национальная команда допускала нелепые ошибки.

– Тяжелая игра для нас. Очень много ненужных удалений, – начал Знарок. – Полматча провели в меньшинстве. Хорошо, что выиграли. Были у нас нелепые ошибки. После двух шайб подряд сбросили груз, и пошла игра. Но мы надеялись, что это будет с первого периода. Красковский? Неплохо вошел в игру.

– Ничушкин ушел в раздевалку.

– Ему шайба попала в колено. Надо посмотреть, что завтра.

– По эпизоду с удалением Плотникова что скажете?

– Я не видел момента еще.

– Вы согласны, что здесь судят строже, чем в КХЛ?

– Непонятно судят. Я бы так сказал. (Игорь ЕРОНКО)