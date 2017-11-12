Олег Знарок: "Мы ждем от Мозякина большинства"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Чехией (5:2) подвел итоги Кубка "Карьяла", отметив, что от нападающего Сергея Мозякина он ждет большинства.
– Взаимодействия Гусева и Капризова понравились?
– Они еще ищут "химию". Какое-то время уйдет. Надеюсь, что найдут.
– Почему Сорокин играл второй матч за сутки?
– Потому что микротравмы у нас.
– Сколько человек из олимпийской сборной попадет в основную на Кубок Первого канала?
– Мы еще будем встречаться и обсуждать это. После этого решим.
– Можно ли сказать, что ожидали большего от Мозякина?
– В том смысле, что не забил?
– Не забил в том числе.
– Мы ждем от него большинства. (Игорь ЕРОНКО)
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