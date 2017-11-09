Олег Знарок: "Может, вызовем из олимпийской сборной двух нападающих"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Финляндии (2:3) в матче Кубка "Карьяла" остался недоволен тем, что команда не смогла забросить в большинстве. Вместе с тем, специалист отметил, что его подопечные смотрелись неплохо.

- С Шестеркиным все в порядке? Он с трудом поднимался со льда в третьем периоде.

- Я еще с ним не разговаривал.

- Первый матч для Гусева и Капризова в связке.

- За исключением третьего гола в наши ворота, неплохо смотрелись. Должны были, конечно, забивать в большинстве, разыгрывали-то нормально.

- Планируются ли изменения в составе в связи с потерями.

- Мы планируем. Но времени впритык. Может быть, вызовем из олимпийской сборной двух центральных нападающих. (Игорь ЕРОНКО)

Следующим соперником россиян на первом этапе Евротура станет Швейцария. Матч состоится 11 ноября. Начало игры - 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.