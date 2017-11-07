Олег Знарок: "Ковальчук и Дацюк вернутся в строй к декабрьскому этапу"

Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии выезда на Кубок "Карьяла" выразил уверенность в том, что форвады СКА Илья Ковальчук и Павел Дацюк будут готовы к домашнему этапу Евротура. Наставник национальной команды также отметил, что на турнире в Финляндии капитаном будет Сергей Мозякин.

- Поясните ситуацию с Ковальчуком.

- Предварительно планировали дать отдохнуть ему и Дацюку. Они получили микротравмы, но вернутся в строй к декабрьскому этапу.

- Кто капитан сборной?

- Мозякин, его ассистенты - Андронов и Широков.

- Почему нет клубных троек?

- Собираем (улыбается). (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, сборная России сыграет на Кубке "Карьяла" с Финляндией (9 ноября, начало игры - 19.30 по московскому времени), Швейцарией (11 ноября, 14.30) и Чехией (12 ноября, 14.30). Турнир пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября. Второй этап Евротура пройдет в России с 13 по 17 декабря.