Олег Знарок: "Капитаном будет Санников, вице-капитаны - Антипин и Прохоркин"

Главный тренер сборной России Олег Знарок в преддверии вынесенного матча Евротура против команды Финляндии назвал капитана и ассистентов национальной команды на турнир, а также объяснил, почему сегодня не тренировался защитник Виктор Антипин. Россия встретится с финнами 9 февраля в Санкт-Петербурге, а после сыграют в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– Кто будет капитаном на Шведских играх?

– Капитаном будет Санников, вице-капитаны – Антипин и Прохоркин, – сказал Знарок.

– Тот факт, что играете в Петербурге, добавляет вам ощущения того, что вы дома?

– Естественно, для нас любая арена домашняя, когда мы играем в России.

– Шестеркин играет в очень сильном СКА. Что дают ему вызовы в сборную?

– На уровне сборной все равно другие скорости, другое мышление. Когда ребята возвращаются из сборной в свои клубы, они все делают быстрее, приучаются к другим скоростям и другому мышлению.

– Почему сегодня не тренировался Антипин? Как оцените состояние других игроков?

– Антипин немного приболел. Надеюсь, завтра он будет готов к раскатке. Состояние у игроков нормальное. У них было несколько дней выходных, но они не вывалились из графика. Приехали в сборную отдохнувшие. (Сергей ЯРЕМЕНКО)