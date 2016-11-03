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Олег Знарок: "Как будем отмечать День народного единства? У нас тренировка"

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Сегодня. Хельсинки. Россия - Финляндия - 5:1. Национальная команда России празднует победу.Зачет сдан. Россия уверенно победила Финляндию

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в первом матче Кубка "Карьяла" над Финляндией (5:1) отметил, что пока не думал о предстоящей встрече со Швецией. Также специалист добавил, что у команды не запланированы выходные на праздники.

– Уже есть какой-то план на шведскую сборную?

– Пока нет, есть еще день до следующего матча. Сегодня посмотрим запись их матча с чехами.

– Капитана Андрея Миронова вы назначали или выбирала команда?

– Его назначал тренерский штаб.

– А почему именно он, объясните?

– Капитан и его ассистенты самые опытные в команде: Ничушкин играл на Олимпиаде, Санников – бронзовый призер чемпионата мира, Миронов – серебряный.

– Завтра государственный праздник, может, будут какие-то мероприятия в связи с этим?

– У нас будет тренировка.

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