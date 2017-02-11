20:24 11 февраля | ХОККЕЙ — Европа

Олег Знарок: "К судьям есть претензии, но что с этим поделать?"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Швеции (4:2) в матче Евротура подчеркнул, что у него есть претензии к судьям. Также Знарок отметил, что пока не знает, кто займет место в воротах в матче с Чехией, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Сибирской тройке, кажется, немножко свежести не хватает.

- Но сегодня было получше.

- Немало новичков в составе, атмосфера такая серьезная на арене была. Не тушевались новички эти?

- Думаю, вся команда хорошо играла и билась.

- К судьям у вас нет претензий?

- Конечно, есть. Но что с этим поделать?

- Кто из вратарей завтра выйдет в стартовом составе?

- Мы подумаем. Пока не могу сказать.

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