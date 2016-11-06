Олег Знарок: "Готовим Сорокина и Шестеркина к чемпионату мира"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Чехии (3:0) в матче Кубка "Карьяла" подчеркнул, что победу на турнире его подопечным удалось одержать за счет самоотдачи. Также Знарок отметил, что тренерский штаб команды готовит вратарей Игоря Шестеркина и Илью Сорокина к чемпионату мира-2017.

– Команда была молодая, можно сказать экспериментальная. За счет чего удалось всех соперников обыграть?

– Ну, наверное, за счет самоотдачи. Ребята очень хотели этого. Хотели доказать, что они на самом деле на это способны.

– Нет желания эксперимент продолжить? В декабре-то, вероятно, будет много ветеранов. И что делать с этими ребятами?

– Не знаю. Будем пытаться привлекать их. Сейчас проанализируем, кто как сыграл. Кто-то из этой команды, наверное, поедет на Кубок Первого канала. А остальным… Я после матча поблагодарил всех и сказал, что нужно и дальше работать, совершенствоваться. Кому-то что-то индивидуально подошел и сказал.

– Демченко так и не дали сыграть. И почему Окулова почти не выпускали?

– Потому что у нас почти не было травм. Единственное, что Голышев немножко – он второй период уже проводил на обезболивающих, поэтому вышел Окулов. Мы берем больше игроков на случай травм, если что-то произойдет, так и планировалось. А вратарей – два вратаря, что играли – готовим на чемпионат мира.