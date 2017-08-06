Олег Знарок: "Для меня был бы интересен матч СКА - олимпийская сборная России"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над магнитогорским "Металлургом" (4:2) в рамках Sochi Hockey Open отметил, что хотел бы сыграть в финале турнира против олимпийской сборной России. Также специалист отметил, что может перетасовать звенья с национальной командой.

– Такое впечатление, что не расставались, – сказал Знарок. – И мы с Воробьевым. И команда с командой. Очень мало времени было для отдыха. Конечно, есть какие-то моменты, которые не устраивают. Что-то было хорошо, что-то было плохо. Рады, что победили. Будем разбираться, смотреть.

– Вы по сути обеспечили себе первое место в группе. Кого бы вы хотели видеть своим соперником в финале?

– Для меня лично было бы интересно встретится с олимпийской сборной России.

– У них на это есть хороший шанс.

– Я надеюсь, тем более что они очень здорово играют.

– Вам разрешено ротировать состав со сборной. Не планируете какие-то изменения?

– Да мы в четыре звена здесь играем. У нас микротравму получил Гусев. Поэтому – посмотрим, в каком он состоянии будет послезавтра. Тогда, может быть, что-то сделаем. (Игорь ЕРОНКО)