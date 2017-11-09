Олег Знарок: "Были ошибки в первом и третьем голах"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от Финляндии (2:3) в матче Кубка "Карьяла" посетовал на низкую реализацию создаваемых моментов. По мнению специалиста, команда сможет улучшить игру в этом компоненте.

- Долго запрягали в это матче? - вопрос Знарку.

- Да нормально запрягали. Хороший матч был. Но в первом голе была ошибка. В третьем голе была ошибка.

- Ощущение сложилось, что не все сразу проснулись.

- Вам виднее со стороны, наверное. Ха-ха.

- Были шансы в большинстве в третьем периоде.

- Были моменты и хорошие моменты, надо просто забивать. Не так много времени было на то же самое большинство. Думаю, что все будет нормально. (Игорь ЕРОНКО)

Следующим соперником россиян на первом этапе Евротура станет Швейцария. Матч состоится 11 ноября. Начало игры - 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.