Олег Гросс: "Проблем с "физикой" у игроков "Автомобилиста" после Кубка Шпенглера не будет"

Генеральный менеджер "Автомобилиста" Олег Гросс считает, что никаких проблем с физическим состоянием у хоккеистов клуба из-за участия в Кубке Шпенглера не будет. Юбилейный, 90-й розыгрыш Кубка Шпенглера пройдет с 26 по 31 декабря в швейцарском Давосе.

– Проблем с "физикой" у нас из-за поездки не будет. Игра – это та же самая подготовка, – приводит "Р-Спорт" слова Гросса. – Там среднегорье, и на организм условия не влияют абсолютно.

Не знаю, откуда вы берете, что что-то мешает. Мы в том году ездили, и никакого спада не было, только лучше играли. "Магнитка" ездила, СКА ездил, и у них не было никаких "ям".

Да, спортивных задач не стоит, но участие в международном турнире – это тоже нужно. И Кубок Шпенглера – не самый плохой вариант.