Олег Браташ: "В матче с Германией смогли переломить и себя, и соперника"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над Германией (8:2) в первом матче Кубка Германии отметил, что первая половина была тяжелой для команды. По его словам, игроки смогли переломить себя и соперника, после чего не оставили немцам шансов.

- Довольно тяжелая была первая половина матча, мы это ожидали и команду к этом у готовили, - приводит пресс-служба ФХР слова Браташа. - Дома хозяева всегда сильно мотивированы. Ничего не хочу сказать про судейство, но благосклонности к себе мы от них не ждали. Ребята молодцы, они переломили и себя, и соперника, и во второй половине матча просто не оставили шансов.

Сборную США мы видели уже на этом турнире, очень быстрая, напористая команда, как и все североамериканские команды. Они имели большое преимущество над словаками, но не смогли его реализовать. Здорово сыграл вратарь Словакии Ян Лацо, поэтому американцы и проиграли.