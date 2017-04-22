Олег Браташ: "Соперник был намного свежее"

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после матча Евровызова против Швейцарии (0:2) посетовал на усталось. По словам наставника, моменты были, но для их реализации не хватило свежести.

– У нас вторая игра меньше чем за сутки. Мы говорили уже, что проделали большой объем работы в Новогорске, – отметил Браташ. – Главная цель у нас – это чемпионат мира. А это контрольные игры, в которых мы проверяем ребят. Проверяем то, что нарабатываем. Но физическое состояние сейчас не идеальное. Тем более, сегодня это усугубилось еще и нагрузкой во вчерашней игре. Поэтому соперник был намного свежее. Конечно, силенок у ребят не хватило. Но нужно, тем не менее, похвалить их за самоотдачу. Они старались, они выжимали из себя все, что могли. Но все-таки забить так и не получилось, к сожалению. Хотя моменты были отдельные. То, что мы пропускаем не больше одной шайбы – это неплохо. Но забивания как раз не хватает. И это говорит о недостатке свежести на данном этапе.

– Первый гол – следствие позиционной ошибки в обороне?

– Там не только позиционная ошибка, там и проиграна была борьба за шайбу, там целый комплекс причин.

– Каким будет механизм принятия решений сейчас? Кто поедет на Кубок Alrosa, кто останется в олимпийской сборной? Как вы будете взаимодействовать с тренерским штабом национальной сборной?

– Безусловно, это будет решать тренерский штаб первой сборной – кто в какую сборную поедет. Тем более, здесь работает Игорь Никитин из штаба первой команды. Как они решат по итогам всех сборов, контрольных игр – так и будет.

– Какую цель вы преследовали, внеся ряд изменений в составе? Ткачев не играл.

– Ткачев приболел, у него небольшая температура. Это главная причина того, почему он не играл. Любые перестановки – хочется же найти оптимальные сочетания, где лучше будут себя игроки проявлять. Этому только такое объяснение.

– Как смотрелся Максим Чудинов? Он давно не играл.

– Это чувствовалось, что у него нехватка игровой практики. И функциональное состояние не стопроцентное. (Игорь ЕРОНКО)