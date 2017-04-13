Олег Браташ: "Результат отрицательный, поэтому болельщики и посвистывали"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после поражения от Франции (0:1 ОТ) в товарищеском матче заявил, что его подопечным не хватило мастерства и свежести в этой встрече. Следующий матч против французов россияне проведут 15 апреля в Челябинске.

– Игра должна была понравиться зрителям, – отметил Браташ. – Понятно, что результат отрицательный, поэтому и посвистывали. Наша команда наращивала преимущество по ходу матча. Сыграть в обороне на ноль и нанести 53 броска по воротам соперника – что еще нужно для победы? Надо было забивать, чего не удалось. Это главная причина, почему не выиграли.

– Почему не удалось поразить ворота французов?

– Целый комплекс причин: нехватка мастерства, недостаток свежести, хорошая игра вратаря соперника, невезение.

– Что скажете о розыгрыше лишнего?

– В большинстве сыграли плохо, потому что забили, хоть и было много шансов.

– Сказалось ли отсутствие Бурдасова?

– Может быть, не хватило его самого сильного броска среди нападающих.