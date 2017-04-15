Олег Браташ: "Преждевременно говорить об участии энхаэловцев в матчах со Швейцарией"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над Францией (6:0) подчеркнул, что по сравнению с поражением в первой игре со счетом 0:1 его подопечные смогли реализовать свои моменты.

- Имели преимущество, как и в первом матче, создавали голевые моменты, вся разница в том, что реализовали их шесть раз, - сказал Браташ.

- Сегодня вы вернули Санникова к Шалунову и Шумакову. В привычном по "Сибири" сочетании им удобнее играть?

- Раз команда выиграла - значит, решение сработало.

- Будут ли энхаэловцы, приглашенные на сбор, участвовать в матчах Еврочелленджа в Швейцарии?

- Преждевременно об этом говорить. Пока не могу ответить на этот вопрос, он будет решаться после консультаций с Олегом Знарком. После матчей в Швейцарии у нас будут две сборные работать - национальная и олимпийская. Первая поедет на чешский этап Евротура, а вторая - на "Кубок Алроса" в Санкт-Петербург.

- А если Кубок Гагарина закончится завтра, вы повезете команду в Швейцарию?

- По плану это так, но все может поменяться в зависимости от ситуации.