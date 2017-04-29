Олег Браташ: "Порекомендую Знарку четырех игроков олимпийской сборной"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвел итоги Кубка "Алроса", на котором его команда заняла первое место. Также он отметил, что готов порекомендовать нескольких игроков в состав главной сборной страны, которая сегодня уступила Финляндии (0:1).

- Быстро достигли преимущества в счете - начал Браташ. - Хорошо сыграли, реализовали свои моменты. В обороне были огрехи, за которые соперник потом начал нас наказывать. Молодые ребята выстояли, удержали счет и победили.

- Подведите итоги турнира. Какая от него польза?

- Польза очевидна. Олимпийская сборная для того и существует, чтобы ребята получали международный опыт. Мы смотрим, кто как себя проявляет, со многими знакомимся. Уже понимаем, кто как себя проявляет в сборной команде.

- Показалось, что первую шайбу Шестеркин пропустил из-за того, что замерз, вся игра шла в зоне словенцев.

- Не сказал бы, что мы постоянно играли в чужой зоне. Работы у Шестеркина было достаточно. Хотя, да - обычно Игорь такие голы не пропускает.

- Каких игроков вы будете рекомендовать Олегу Знарку в национальную сборную? В голове есть этот список?

- В голове он есть, но вам не скажу. Четверых игроков из этого состава я бы рекомендовал в национальную сборную. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"СЭ" провел трансляцию матча Россия - Финляндия