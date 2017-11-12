Олег Браташ: "Получили много удалений из-за большого желания"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над командой США (5:2) отметил, что соперник получил небольшое преимущество в начале встречи из-за удалений россиян. Однако специалист отметил, что игроки сборной показали много желания бороться.

– Ребята вторую игру подряд проявляют характер, – цитирует официальный сайт ФХР Браташа. – Я бы не сказал, что кто-то не настроился или не было дисциплины, наоборот, как раз из-за большого желания и получили так много удалений в первом периоде. Это как раз и дало сопернику преимущество. Потом немного успокоились, почувствовали в себе силы и уверенно реализовали свое большинство, а потом уже спокойно довели дело до победы. Мы видели третий период матча словаков с американцами, и сегодня с немцами. Тот факт, что за два матча они пропустили всего один гол, говорит о том, что команда здорово организованна в обороне, много габаритных игроков, которые не позволяют сопернику подобраться к воротам. Очень сильно играют оба вратаря. Будем завтра искать пути к их воротам, тем интереснее будет сыграть за первое место.