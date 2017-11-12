Олег Браташ: "Подготовим отчет по каждому хоккеисту олимпийской сборной для национальной команды"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ отметил, что Кубок Германии дал хорошую почву для обсуждений и анализа. Олимпийская сборная России выиграла турнир, победив Германию (8:2), США (5:2) и Словакию (4:2).

– Раз нам удалось во всех трех матчах, проигрывая по ходу, одержать итоговую победу, значит, характер у команды есть, – цитирует пресс-служба ФХР Браташа. – Все встречи отличались друг от друга. Сегодня мы заострили внимание на том, чтобы повести в счете, нам это удалось. Все шло по плану, кроме двух четырехминутных удалений одновременно. На моей памяти такого не было, чтобы практически одновременно два игрока получили по четыре минуты. Отстоять втроем столько времени и не пропустить практически нереально, поэтому эти две пропущенные шайбы немного сломали наш план, но мы довольно быстро вернулись в игру, и дальше уже все шло по нашему сценарию.

Надо как следует проанализировать прошедший турнир. Есть моменты, которые нам понравились, есть игроки, которые проявили себя довольно ярко. Все это мы обсудим с руководством национальной сборной, подготовим для них свое мнение, отчет по команде, по играм и конкретно по каждому хоккеисту.