Олег Браташ: "Необходимо, чтобы ребята получили бесценный опыт международных матчей"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после тренировки команды в Новогорске отметил, что приветствует у своих подопечных импровизацию в игре. Он отметил важность международного опыта.

– Каждый тренер, сколько бы ни давал заданий игрокам, оставляет место для импровизации, это всегда приветствуется, - сказал Браташ. - Просто есть вещи, которые хоккеисты обязаны выполнять. У каждого есть свои обязанности, но это больше касается игры без шайбы.

– Все ли приехали, кого хотели видеть в своей команде?

– Приехали все, кого мы планировали. Ребята работают с хорошим настроением. У нас все идет по графику. Будем проверять в нашей команде тех игроков, которые заявляют о себе в КХЛ. Необходимо, чтобы они получали неоценимый опыт международных матчей в условиях сборной, потому что вступления в ней дают совсем другие ощущения, чем игры за клуб. Там тебе все привычно и понятно, а здесь новые партнеры, другие требования, иная тактика, другая роль в команде. Ко всему этому надо очень быстро адаптироваться и уметь проявлять свои лучшие качества. На практике это получается не у всех. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)