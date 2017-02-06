Олег Браташ: "Больше половины состава национальной команды прошло через олимпийскую сборную"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после тренировки команды в Новогорске отметил, что тренерский штаб думал о том, чтобы формировать звенья по клубному принципу. Также наставник отметил эффективность олимпийской команды, созданной всего год назад.

– Удобно ли для нас то, что в этом году турнир будет в феврале, а не перед чемпионатом мира?

– У нас все идет по плану, мы не один раз в год собираемся.

– Отсутствие Миронова – это большая проблема?

– Да нет, мы справимся.

– С капитаном определились?

– Мы его выберем на собрании перед первой игрой.

– Сейчас тренерский штаб олимпийской сборной такой же, как был в молодежной команде. Насколько у вас отлажены взаимодействия с Валерием Брагиным?

– У нас нет никаких проблем по поводу взаимодействий в тренерской штабе. И в молодежке их тоже не было.

– Олимпийской сборной уже год. Может быть, уже есть какие-то результаты?

– Если вы внимательно посмотрите на нынешний состав национальной команды, то увидите, что больше половины состава успело пройти через олимпийскую сборную, хотя мы еще и года не просуществовали.

– При формировании звеньев будете ли отдавать предпочтение клубному принципу?

– Мы думали об этом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)