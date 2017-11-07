Никита Трямкин: "Я единственный из Екатеринбурга? Как из колхоза, что ли?"

Защитник "Автомобилиста" и сборной России Никита Трямкин отметил, что в национальной команде неважно за какие команды выступают хоккеисты. Он также добавил, что в сборной все играют не за то, что на спине, а за то, что на груди.
- Тут в основном игроки СКА и ЦСКА, вы один из Екатеринбурга.
- Как с колхоза, что ли?
- Наоборот, всех строить.
- Да нет такого. Все из разных городов. И не важно, в СКА ты играешь или в ЦСКА. Это же сборная. Тут все играют не за то, что на спине, а за то, что на груди. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, что Кубок "Карьяла" пройдет с 8 по 12 ноября. Сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).
- Автомобилист Екатеринбург
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Никита Трямкин
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