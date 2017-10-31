Никита Трямкин: "Меня вызвали в сборную? А я и не в курсе"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин, набравший 4 (1+3) очка за результативность в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (6:4) сказал, что в игре с тольяттинцами игра давалась его партнерам. Также игрок обороны отметил, что соперник на протяжении всей игры сравнивал счет (гости четыре раза восстанавливали равенство в счете. - Прим. "СЭ").

- Хорошая игра сегодня была у команды. Нам приходилось постоянно выходить вперед, соперник догонял.

- Были в вашей карьере матчи, когда ваша команда имела тотальное преимущество по броскам в створ, а игра складывалась так валидольно?

- Валидольная игра, это когда 8 бросков и победа 2:0. А так главное, что мы победили, взяли три очка и едем дальше.

- Видно было, что игра вам сегодня давалась. Вызов в сборную придал сил?

- А меня в сборную вызвали? Да? А я и не в курсе. Приятно, но главное, что команда сегодня выиграла. (Алексей МАКСИМОВ)