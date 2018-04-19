Никита Сошников: "Вызова в сборную России ждал до последнего"

Нападающий сборной России Никита Сошников после матча Евротура против Швеции (1:2) отметил, что главной проблемой команды стала несыгранность.

- В чем была главная проблема сборной?

- Несыгранность. Немножко друг друга не понимаем.

- Вызов в сборную был неожиданностью?

- Не сказал бы. Ждал до последнего, держал себя в форме.

- Сильно влияет разница в силовой игре в Европе и в Северной Америке?

- Здесь площадка больше, надо бежать дольше за игроком, чтобы его ударить. А по поводу правил - всегда играю чисто, никого не толкаю в спину.

- В какой-то момент на льду начались конфликты. С чем связано, нервы?

- Да нет, я английский выучил, мог пару слов сказать. А так - не было конфликтов никаких.

- То есть вы уже отвечаете им на английском?

- Задаю вопросы.

- Как вам новый тренерский штаб?

- На лавке полное спокойствие.

- Довольны игровым временем?

- Конечно. В "Сент-Луисе" я последние десять матчей играл в четвертом звене. (Алексей ШЕВЧЕНКО)