Никита Сошников: "Вызова в сборную России ждал до последнего"

Нападающий сборной России Никита Сошников после матча Евротура против Швеции (1:2) отметил, что главной проблемой команды стала несыгранность.
- В чем была главная проблема сборной?
- Несыгранность. Немножко друг друга не понимаем.
- Вызов в сборную был неожиданностью?
- Не сказал бы. Ждал до последнего, держал себя в форме.
- Сильно влияет разница в силовой игре в Европе и в Северной Америке?
- Здесь площадка больше, надо бежать дольше за игроком, чтобы его ударить. А по поводу правил - всегда играю чисто, никого не толкаю в спину.
- В какой-то момент на льду начались конфликты. С чем связано, нервы?
- Да нет, я английский выучил, мог пару слов сказать. А так - не было конфликтов никаких.
- То есть вы уже отвечаете им на английском?
- Задаю вопросы.
- Как вам новый тренерский штаб?
- На лавке полное спокойствие.
- Довольны игровым временем?
- Конечно. В "Сент-Луисе" я последние десять матчей играл в четвертом звене. (Алексей ШЕВЧЕНКО)