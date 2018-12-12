Никита Нестеров: "Сборная России обязана выигрывать Кубок Первого канала"

Защитник сборной России Никита Нестеров поделился ожиданиями от выступления на российском этапе Евротура.

- Как вам в паре с Василевским?

- Пока нормально. Посмотрим, как будет завтра.

- Сборная только вчера собралась. Не будет с этим проблем?

- Нет. Все ребята мастеровитые и опытные. Сыгрываются за одну тренировку. Так что с этим все нормально. Я не вижу проблемы в том, что никакого перерыва нет. Наоборот, в тонусе всегда находишься. Я люблю много играть.

- Какие ожидания от матча на футбольном стадионе?

- Большие. Главное – победить.

- Остался ли зуб на чехов после неожиданного поражения?

- Будем за него отмазываться.

- Владислав Третьяк сказал, что нужно обязательно побеждать на Кубке Первого канала. У вас какой подход?

- Сто процентов. Только победа. Мы других целей перед собой не ставим. Сборная России обязана выигрывать домашний этап Евротура. (Игорь Еронко)